Саакашвілі прийшов під Кабмін, готовий доповісти

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Середа, 9 листопада 2016, 12:55

Міхеіл Саакашвілі прибув до Києва й готовий відзвітувати перед керівниками держави про свою роботу на посаді голови Одеської обласної держадміністрації.

"Зараз я слухаю прямий репортаж із засідання уряду. Я сюди прийшов – ось Кабмін тут", – сказав він журналістам під будівлею уряду.

"І я готовий – я ж не буду під дверима, як безпритульник стояти, – я приїхав, я перебуваю за хвилину ходьби від зали засідань. Ми повідомили їм. Будуть розглядати моє питання – я готовий туди прийти й зробити доповідь", – заявив Саакашвілі.

За його словами, "склалася анекдотична ситуація":

"В Адміністрації президента кажуть: "Ми тут ні до чого – Кабмін нехай узгодить". Кабмін каже: "А до чого тут ми – це прерогатива Адміністрації президента, він (Петро Порошенко – ред.) його призначав". Навіть зняти по-людськи не можуть! Усе в нас через одне місце відбувається".

"А насправді ситуація така, що якийсь нікчемний Розенко, віце-прем'єр, каже: "А в них там усе провалено". Якийсь другий віце-президент каже: "А вони там це не виконали". А Одеська область вийшла за інвестиційною ефективністю на перше місце в Україні. Одеська область разом зі Львівською вийшли в лідери за будівництвом доріг. В Одеській області багато інших речей робиться", – додав Саакашвілі.

"Головне, в Одеській області – на відміну від Кабміну, – не беруть хабарів, у нас в адміністрації!" – заявив він.

Саакашвілі пожалівся: "Вони мені останні 6 місяців не призначали трьох із чотирьох заступників. Мене зв'язали по руках і ногах – і потім буде якийсь там Розенко або хтось ще знущатися ще. Я не збираюся…".

"Якщо вони хочуть серйозно говорити про те, що відбувається, – я готовий доповідати про цифри, про факти, про те, що ми намагалися зробити, про те, що ми змогли зробити, і що нам не дали зробити. Якщо вони серйозно готові розмовляти – будь ласка. Щойно почнуть обговорення мого питання – я моментально опинюся там", – сказав губернатор.

"Це зараз залежить від них: (чи) готові вони вислухувати, готові вони правду знати? Я думаю, вони й так знають – чи готові вони хоча б публічно вислухати?", – заявив Саакашвілі.

Він не знає, чому така плутанина з його відставкою.

"Насправді я пішов у відставку після того, як вичерпав усі можливості. Після того, як мені саботували моїх заступників. Після того, як закрили Центр обслуговування громадян. Після того, як саботують Відкритий митний прості", – сказав губернатор.

Тезу про те, що перешкоди були "вихованням" Саакашвілі, він продовжив словами: "То нехай самі зараз себе виховують".

"А якщо вони не готові вислухувати мою доповідь – я свою доповідь представлю українському суспільству. Я думаю, це значно цікавіша аудиторія, ніж, вибачте, ці пики, які там сидять", – заявив голова області.

Саакашвілі додав, що не знає, хто може зайняти його місце в Одесі. "Це не важливо", – сказав він.

Олена Рощенко, УП

Теми: Саакашвілі Кабінет міністрів Одеська область
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IP: 178.94.18.---FLAG09.11.2016 13:07
Тримайся,шановний Михайло Миколаєвичу !
Те, що тобі в бандитській Одесі,брехливий гарант не дав реальних аксесуарів влади і тільки - "палки в колеса встормляв",це всім - відомо.І коли-небудь за це і за все інше -
народ України в нього запитає...
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