Онищенко збирається до друга-Трампа. Може там залишитися

Депутат Олександр Онищенко, який утік з України через "газову справу", привітав свого друга обраного президентом Дональда Трампа і збирається у США.

Про це "Українській правді" повідомив сам Онищенко, відповідаючи на питання.

"Я дуже радий. Вже його привітав", - повідомив Онищенко, який дружить з Трампом.

В коментарі він повідомив, що збирається приїхати до нового президента в гості, ще до інавгурації.

"Раніше приїду", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи залишиться він там, бо можливо тепер йому там безпечніше, Онищенко сказав: "Подивимось, може залишусь".

На питання, чи розмовляють вони з Трампом про політику і чи є позитивом для України його перемога, Онищенко сказав:

"Так, розмовляємо про Україну. Я думаю, він зупинить всі війни. У нього немає агресії, він здатний з усіма домовлятися".

На питання "Української правди" чи не виключає він, що може стати посередником між його другом Трампом та Петром Порошенком, адже під час президентського візиту в США Трамп відмовився від зустрічі з ним, Онищенко сказав:

"Можливо. Подивимось. Але поки що я ворог народу. Точніше мене ним зробили. Тому я маю свої проблеми вирішити".

На запитання, чи буде він вирішувати свої проблеми за допомогою Трампа, Онищенко сказав: "Ні, думаю, сам впораюсь".

"Справа моя сфабрикована і вона розвалиться, як тільки потрапить до суду. Сказали, що до кінця року її передадуть. Там немає жодних перспектив", - додав Онищенко.

Оксана Коваленко, УП