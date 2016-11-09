Онищенко збирається до друга-Трампа. Може там залишитися

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Середа, 9 листопада 2016, 13:01
УП

Депутат Олександр Онищенко, який утік з України через "газову справу", привітав свого друга обраного президентом Дональда Трампа і збирається у США.

Про це "Українській правді" повідомив сам Онищенко, відповідаючи на питання.

"Я дуже радий. Вже його привітав", - повідомив Онищенко, який дружить з Трампом.

В коментарі він повідомив, що збирається приїхати до нового президента в гості, ще до інавгурації.

"Раніше приїду", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи залишиться він там, бо можливо тепер йому там безпечніше, Онищенко сказав: "Подивимось, може залишусь".

На питання, чи розмовляють вони з Трампом про політику і чи є позитивом для України його перемога, Онищенко сказав:

"Так, розмовляємо про Україну. Я думаю, він зупинить всі війни. У нього немає агресії, він здатний з усіма домовлятися".

На питання "Української правди" чи не виключає він, що може стати посередником між його другом Трампом та Петром Порошенком, адже під час президентського візиту в США Трамп відмовився від зустрічі з ним, Онищенко сказав:

"Можливо. Подивимось. Але поки що я ворог народу. Точніше мене ним зробили. Тому я маю свої проблеми вирішити".

На запитання, чи буде він вирішувати свої проблеми за допомогою Трампа, Онищенко сказав: "Ні, думаю, сам впораюсь".

"Справа моя сфабрикована і вона розвалиться, як тільки потрапить до суду. Сказали, що до кінця року її передадуть. Там немає жодних перспектив", - додав Онищенко.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Онищенко США
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Коментарі — 2
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IP: 193.243.159.---dolly09.11.2016 14:11
Сейчас у Трампа таких друзей будет - лопатой греби особенно таких любителей приключений с модельками. Трамп только сидит и ждёт чтобы ему напомнили о буйном прошлом.
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IP: 178.94.18.---FLAG09.11.2016 13:16
А чого він до Трампа поїде ? Хай їде в Україну,як і бандит Новінський...Кого небудь із злодіїв наш "панамський" брехун-гарант - посадив,окрім патріотів України і бійців - добровольців ? Незабаром - воювати з військами раші - буде НІКОМУ !!!!
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