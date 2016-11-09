У Кремлі прокоментували зникнення чеченця, який критикував Кадирова

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Середа, 9 листопада 2016, 13:50

У Кремлі вважають, що до повідомлень чеченських правозахисників про зникнення жителя республіки Рамазана Джалалдинова, який поскаржився Путіну на життя в Чечні, потрібно відноситися "дуже обережно", поки немає заяв від родичів.

Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

"Ми бачили повідомлення ЗМІ, але, ви знаєте, у нього багато родичів, а поки від родичів, власне, жодних сигналів не було, якщо ви звернули увагу. Відповідно, потрібно поки до повідомлень дуже обережно ставитися, ще раз повторюю, напевно, в першу чергу, якісь, скажімо так, алармістські сигнали йшли б, напевно, від родичів його", – сказав Пєсков в середу.

Як відомо, раніше односельці Джалалдинова повідомили, що він вийшов з дому вранці 6 листопада і не повернувся.

Джалалдинов став відомий на всю країну після того, як у відеоролику розповів про проблеми в рідному Шаройском районі: він заявив, зокрема, що багато будинків досі не відновлені після війни, також повідомив про корупції в районі.

На сім'ю Джалалдинова після відеозвернення напали невідомі. Їх вивезли з села і кинули на кордоні з Дагестаном. Згодом, сім'я Джалалдинова ховалася в Махачкалі. Їх будинок в селі Кенхи спалили. Досі не встановлено, хто це зробив.

У результаті сім'я Джалалдинова повернулася в село, а глава сім'ї вибачився перед главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Сам Кадиров звинувачував Джалалдинова в пособництві бойовикам.

Теми: Чечня права людини Росія Кадиров
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