Обама запросив Трампа на зустріч у Білий дім, але не одразу

00
1
Середа, 9 листопада 2016, 15:01

Президент США Барак Обама привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах та запросив на зустріч у Білий дім 10 листопада.

Про це йдеться в офіційній заяві прес-секретаря адміністрації президента США, повідомляє ABC News.

"Із резиденції Білого дому, президент зателефонував вранці Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою. Президент також подзвонив Клінтон та виразив своє захоплення сильною передвиборною кампанією, яку вона вела по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Обама також запросив Трампа на зустріч у Білий дім 10 листопада.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 9 листопада, Обама зробить заяву щодо результатів виборів. 

Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Європейська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 213.111.84.---kilovka09.11.2016 16:03
Чимсь вони схожі, тільки колір шкіри різний.
Трамп-це результат двох термінів правління Обами,
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
В Україні різко зросли ціни на дизельне пальне
Трамп про Крим і війну в Україні. Основні висловлювання
Порошенко привітав Трампа і запросив в Україну
У МЗС плекають надію на адекватне оточення Трампа
Усі новини
Інтерв'ю

Кохана Лещенка: Мене досить важко приборкати, а у Сергія це вийшло

Мапа

"100+ крутих місць Києва" з ресторанами, кав'ярнями, шоурумами...