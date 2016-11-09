Обама запросив Трампа на зустріч у Білий дім, але не одразу

Президент США Барак Обама привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах та запросив на зустріч у Білий дім 10 листопада.

Про це йдеться в офіційній заяві прес-секретаря адміністрації президента США, повідомляє ABC News.

"Із резиденції Білого дому, президент зателефонував вранці Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою. Президент також подзвонив Клінтон та виразив своє захоплення сильною передвиборною кампанією, яку вона вела по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Обама також запросив Трампа на зустріч у Білий дім 10 листопада.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 9 листопада, Обама зробить заяву щодо результатів виборів.

Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Європейська правда