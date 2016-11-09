Соболєв готує відставку Луценка

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Середа, 9 листопада 2016, 15:09

Депутат від "Самопомочі", голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв (фракція "Самопоміч") має намір ініціювати відставку генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це він повідомив на засіданні комітету, передають "Українські новини".

Соболєв вважає за необхідне звільнити генпрокурора у зв'язку з незадовільним розслідуванням справ, пов'язаних з Євромайданом.

"Я вважаю, що буде чесно і відповідально ініціювати відставку третього генерального прокурора з тієї самої причини (що й попередніх) – свідомий ефективний саботаж розслідування ключових злочинів у нашій історії", – заявив депутат.

Найближчим часом він почне збір підписів депутатів Верховної Ради за відставку Луценка.

Раніше Луценко заявляв, що очікує від начальника департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка активних результатів роботи зі справ Майдану і проти колишніх державних чиновників.

Теми: Луценко Генпрокуратура Верховна Рада Соболєв
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Коментарі — 3
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IP: 195.60.201.---Mya09.11.2016 16:19
Для меня вообще создание этого антикоррупционного комитета кажется ошибкой. Эти ребята во все бочки - затычка, ничего не создают, а только кричат как все плохо. Кликуши какие-то...
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IP: 195.60.201.---Mya09.11.2016 16:16
Как же мне надоели эти чвары и склоки. У страны очень тяжелый период, а политиканы соревнование устроили, выясняют кто из них самый белый, и кто Украину сильнее любит... Это выглядит крайне мерзко.
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IP: 80.67.172.---rudyj09.11.2016 16:07
Хороший він хлопець, цей Єгорка. Шкода тільки, що так сильно хворий... На гoлoвy.
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