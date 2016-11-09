Вітренко попросила Трампа врятувати Україну від "неонацистів"

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Середа, 9 листопада 2016, 15:10

Лідерка "прогресивних соціалістів" України Наталія Вітренко привітала новообраного президента США Дональда Трампа і закликала його вплинути на "неонацистів" в Україні.

Про це йдеться у її заяві на сайті партії.

"Маю велику надію, що планування і здійснення державних переворотів шляхом кольорових революцій, двічі пророблений владою США в Україні, вами будуть відкинуті як недемократичні і неприпустимі", - заявила вона.

"Маю велику надію, що ви позитивно вплинете і на те, що відбувається в Україні. Наш народ тяжко страждає від війни, злиднів, корупції, політичних репресій та безчинства неонацистів", - додала Вітренко.

Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Українська правда

  

Теми: Трамп вибори США
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Коментарі — 7
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IP: 193.46.66.---Sergio_S09.11.2016 16:20
Так это ж чмо нафталиновое сидит в рашке (наверное ноги моет по вечерам яйце- и "йолкоушибленному") и вякает оттуда.
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IP: 46.173.107.---Kandrij09.11.2016 16:05
але ж син тої курви доїть "нацистську" Україну.
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IP: 91.219.220.---З Полтави09.11.2016 15:48
hahava:
так це йому не заважало брати гроші у януковоща і Ко.

А цю СВИНЮ пора вже за грати!!!
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IP: 31.148.253.---hahava09.11.2016 15:42
ого скільки нечистих одразу повилазило. Може дійсно трамп ставленик путіна? Невірю
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IP: 207.244.83.---Roman Kotsur09.11.2016 15:40
sensor+2:
Почему єта русская нацистака и фашистка на свободе до сих пор???
Тому що влада нікчемна, ссучена i продажна. Цю потварь рашистську давно треба вислати або посадити.
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