Вітренко попросила Трампа врятувати Україну від "неонацистів"
Лідерка "прогресивних соціалістів" України Наталія Вітренко привітала новообраного президента США Дональда Трампа і закликала його вплинути на "неонацистів" в Україні.
Про це йдеться у її заяві на сайті партії.
"Маю велику надію, що планування і здійснення державних переворотів шляхом кольорових революцій, двічі пророблений владою США в Україні, вами будуть відкинуті як недемократичні і неприпустимі", - заявила вона.
"Маю велику надію, що ви позитивно вплинете і на те, що відбувається в Україні. Наш народ тяжко страждає від війни, злиднів, корупції, політичних репресій та безчинства неонацистів", - додала Вітренко.
Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
так це йому не заважало брати гроші у януковоща і Ко.
А цю СВИНЮ пора вже за грати!!!