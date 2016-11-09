Вітренко попросила Трампа врятувати Україну від "неонацистів"

Лідерка "прогресивних соціалістів" України Наталія Вітренко привітала новообраного президента США Дональда Трампа і закликала його вплинути на "неонацистів" в Україні.

Про це йдеться у її заяві на сайті партії.

"Маю велику надію, що планування і здійснення державних переворотів шляхом кольорових революцій, двічі пророблений владою США в Україні, вами будуть відкинуті як недемократичні і неприпустимі", - заявила вона.

"Маю велику надію, що ви позитивно вплинете і на те, що відбувається в Україні. Наш народ тяжко страждає від війни, злиднів, корупції, політичних репресій та безчинства неонацистів", - додала Вітренко.

Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Українська правда