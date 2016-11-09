Синоптики попереджають про зливи та сильний вітер

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Середа, 9 листопада 2016, 15:14

10 листопада в Україні прогнозують сильні дощі та пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

Відповідне попередження Гідрометцентру оприлюднила у середу прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так 10 листопада у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, вночі і в Одеській та Миколаївській областях місцями очікуються сильні дощі.

Вночі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, вдень у Харківській, Донецькій та Луганській областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Українська правда

Теми: погода
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