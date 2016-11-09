Меру Херсона підпалили двері та заліпили гумкою вічко

Невідомі вночі підпалили двері квартири міського голови Херсона Володимира Миколаєнка.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Згідно з інформацією, на місці події правоохоронці виявили, що двері квартири мера були частково пошкоджені, дверне вічко було заліплене жувальною гумкою.

На підлозі знайшли пляшку з рідиною для розпалу.

Усе вилучили та направили на дослідження.

Інформацію про подію внесли до ЄРДР (ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу").

Українська правда