Меру Херсона підпалили двері та заліпили гумкою вічко

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Середа, 9 листопада 2016, 20:57

Невідомі вночі підпалили двері квартири міського голови Херсона Володимира Миколаєнка.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Згідно з інформацією, на місці події правоохоронці виявили, що двері квартири мера були частково пошкоджені, дверне вічко було заліплене жувальною гумкою.

На підлозі знайшли пляшку з рідиною для розпалу.

Усе вилучили та направили на дослідження.

Інформацію про подію внесли до ЄРДР (ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу").

Українська правда

Теми: Херсонська область кримінал
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