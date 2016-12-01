ЗМІ: Інавгурацію Трампа організовує людина Манафорта

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Четвер, 1 грудня 2016, 01:26

Багаторічний діловий партнер американського політтехнолога Пола Манафорта, Рік Гейтс грає провідну роль в організації офіційної церемонії інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Про це повідомив журналіст-розслідувач видання Yahoo news Майкл Ісікофф, передає "Голос Америки".

Гейтс офіційно не входить до складу перехідної адміністрації Трампа. Він обіймає посаду головного заступника голови інавгураційного комітету, який очолює близький друг Трампа Томас Баррак.

Рік Гейтс близький до Пола Манафорта, колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа, який змушений був залишити свою посаду на тлі ряду "українських" скандалів.

Після завершення виборів Манафорт знову зблизився з табором Трампа.

Раніше повідомлялося, що Пол Манафорт організував таємну операцію по лобіюванню в Вашингтоні Партії регіонів під час правління Віктора Януковича. Рік Гейтс особисто керував роботою двох відомих вашингтонських лобістських фірм Mercury LLC і Podesta Group Inc.

Як раніше повідомляло АР, в 2012 році Манафорт допоміг Партії регіонів перевести американських лобістів як мінімум $ 2,2 мільйона.

Як відомо, НАБУ підтверджує перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав 12,7 млн доларів. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

"Українська правда" писала про співпрацю Манафорта з ПР ще у 2007 році.

Сам Манафорт заперечує отримання цих виплат.

"Українська правда" раніше неодноразово писала про лобістські зусилля команди Януковича, зокрема – про "Європейський центр сучасної України" та діяльність Манафорта. Про це можна почитати, зокрема, туттут і тут.

Теми: Трамп Манафорт
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