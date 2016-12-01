Геращенко: У Мінську обговорять звільнення заручників до Нового року

7 грудня на зустрічі всіх чотирьох підгруп і контактної групи в Мінську українська сторона порушить питання демілітаризації Дебальцеве і звільнення заручників.

Про це повідомила представник України в гуманітарній групі на мінських переговорах Ірина Геращенко на сторінці в Facebook.

"Для української сторони дуже важливо, щоб ключовими темами міністерської зустрічі були саме безпеку і гуманітарний аспект. Вважаємо, що питання звільнення заручників до новорічних свят має стати ключовим завданням для мінських груп. Л. Кучма ще раз підкреслив, що з ініціативи української сторони питання звільнення заручників буде заслухано на ТКГ 7 грудня як пріоритетне", - написала вона.

"Також на зустрічі в Мінську українська сторона буде піднімати питання демілітаризації Дебальцеве - ця тема була важливою і на міністерській зустрічі", - зазначила Геращенко.

Крім того, на зустрічі буде обговорюватися питання про блокування бойовиками КПВВ "Золоте".