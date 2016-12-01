Доба в АТО: Бойовики били з забороненої зброї

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebооk.

"На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії, 120 і 82 міліметрових мінометів обстрілювали Широкино, Красногорівку, Славне, Гнутове, Мар'їнка, Талаківці, Павлопіль, Новогригорівка. За Широкино вогонь вів і танк", - відзначили в штабі.

На Луганському напрямку бойовики з гранатометів вели вогонь в районі Станиці Луганській.

На Донецькому напрямку по українських позиціях поблизу Авдіївки і Луганського терористи стріляли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і іншої стрілецької зброї.