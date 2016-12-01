На півдні почалися ракетні стрільби. Російські кораблі приготували ППО

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Четвер, 1 грудня 2016, 08:55

На півдні України стартували ракетні стрільби, реакції від Російської Федерації поки немає.

Про це заявив начальник прес-центру Повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Уже почалися стрільби. Усе йде за планом. Жодної реакції від РФ немає. Українські військові готові до будь-якого варіанта розвитку подій", – сказав він.

"До навчань будуть залучені екіпажі бойових транспортних літаків повітряних сил ЗСУ, підрозділи зенітних ракет, військ зв'язку й безпілотної авіації повітряних сил ЗСУ. Будуть задіяні зенітні ракетні комплекси С 300", – зазначив Крижанівський.

Керівник прес-центру запевнив, що такими стрільбами Україна не несе загрози окупованому Росією півострову Крим.

"Україна нічого не порушує", – заявив він.

"Якщо подивитися на траєкторію й певний район і провести умовну лінію півострова, на якому будуть розташовані установки в Болгарію, можна помітити, що крайня лінія буде проходити досить далеко від узбережжя кримського півострова. Найближче наближення ракет може становити не більш 30 км", – сказав Крижанівський.

У свою чергу, джерело "РИА Новости" в "силових структурах Криму" розповіло, що кораблі Чорноморського флоту РФ зайняли позиції неподалік від західного узбережжя окупованого півострова.

Їхнім завданням, за словами джерела, є забезпечення протиповітряної оборони Криму.

"Корабельні розрахунки ППО переведено на посилений режим служби", –  заявив співрозмовник російського агентства.

Як відомо, 26 листопада в Генштабі Збройних сил України повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ППС з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України.

Росія в ноті до військового аташе в складі посольства України в РФ пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Як повідомляли в Кремлі, за ситуацією стежить особисто президент РФ Володимир Путін.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.

Теми: армія Крим Росія
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