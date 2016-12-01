Пункт пропуску "Станиця Луганська" змінив режим роботи

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Четвер, 1 грудня 2016, 09:29

Пункт пропуску "Станиця Луганська" в Луганській області перейшов на інший режим роботи.

Про зміну режиму повідомляє у четвер прес-центр штабу АТО.

"До відома громадян, які перетинають лінію зіткнення в КПВВ "Станиця Луганська".
З 01.12.2016 року КПВВ функціонує з часом роботи з 08.00 до 17.00 за київським часом", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, бойовики періодично обстрілюють Станицю Луганську, унеможливлюючи таким чином розведення сил на цій ділянці.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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