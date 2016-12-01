Ще одного кримського мусульманина помістили в психлікарню

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Четвер, 1 грудня 2016, 12:15

Кримського мусульманина Вадима Сірука, якого окупаційна влада РФ звинувачує у причетності до діяльності організації "Хізб-ут Тахрір", відправили на примусову психіатричну експертизу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала його дружина Анна Богачева.

"За непідтвердженою інформацією сьогодні вранці Вадима Сірука вивезли з СІЗО в психіатричну лікарню для проведення експертизи, яка, наскільки мені відомо, триватиме мінімум 21 день", – повідомила вона.

Богачова зазначила, що це вже п'ятий випадок проведення примусової стаціонарної психіатричної експертизи стосовно кримських мусульман.

Вона нагадала, що в знак солідарності з заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим, якому раніше також проводили таку експертизу, низка політв'язнів, у тому числі – Сірук, відмовилися проходити її добровільно.

"Слідство вважало за необхідне, не дивлячись на їх адекватну поведінку, провести її примусово. Муслім Алієв перебуває в лікарні вже два тижні, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров – тиждень. Сьогодні до них приєднується Вадим Сірук", – додала вона.

Як відомо, на початку листопада така експертиза була призначена шести кримським політв'язням.

Українська правда

Теми: кримські татари права людини Крим Росія
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