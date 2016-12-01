Росія поблизу українських навчань поводиться спокійно - Міноборони

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Четвер, 1 грудня 2016, 13:16

1 грудня не зафіксовано жодних провокацій з боку Російської Федерації у зв'язку із проведенням військових навчань.

Про це у четвер заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, говорячи про українські військові навчання біля Криму.

"Не зафіксовано ніякої провокації з боку Російської Федерації у зв'язку з їхніми погрозами на адресу сих навчань", - сказав він.

Він розповів, що до цих навчань Україна готувала цілий рік, і тепер триває їх активна фаза.

"Вступили в активну фазу льотні контрольні випробування-навчання. Станом на цю хвилину вже тривають пуски ракет у визначених територіях. Також збоїв у проведенні навчань не зафіксовано", - сказав він.

За його словами, активна фаза триватиме 1-2 грудня.

Мотузяник додав, що в районі навчань не відбувається рух пасажирських літаків.

Як відомо, 1 грудня на півдні України стартували ракетні стрільби. Кораблі Чорноморського флоту РФ зайняли позиції неподалік від західного узбережжя окупованого півострова.

Раніше Росія пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Командування Повітряних сил Збройних сил України пізніше констатувало зменшення небезпечної зони виконання ракетних стрільб над Чорним морем.

Українська правда

Теми: Міноборони війська Крим
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Коментарі — 3
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IP: 89.175.167.---Sergey Filatov01.12.2016 13:50
sergrus:
Россия сейчас не может перевести гибридную войну в активную.Армии у нее нет,вся полегла в Донбассе (буряты не в счет).
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IP: 89.175.167.---Sergey Filatov01.12.2016 13:37
А зачем России волноваться?Хутор под названием Украина уже никому не интересен и,тем более, не опасен .
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IP: 46.133.3.---sergrus01.12.2016 13:35
А как же заявления толторожего турчинова о том что рф только и ждет повода перевести гибридную войну в активную? Чем не повод? И чего же рф тогда тупит? Или эта небритая макака по своей старой кпссной привычке как обычно наврал?
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