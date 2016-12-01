САП не знайшла підстав для розслідування щодо статків Шокіна
Спеціалізована антикорупційна прокуратура не знайшла підстав для розслідування можливого незаконного збагачення або декларування недостовірної інформації колишнім генеральним прокурором Віктором Шокіним.
Про це йдеться в розслідуванні "Українських новин".
Спецпрокуратура встановила, що всі задекларовані відомості за 2013-2015 роки перевірили уповноважені органи в законний термін і вони відповідають офіційно отриманим доходам Шокіна з джерел в Україні.
Причиною для перевірки стало журналістське розслідування, в якому показувалася велика нерухомість за кордоном певної Оксани Гриневич, яку журналісти назвали цивільною дружиною Шокіна.
У той же час, 15 серпня Києво-Святошинський районний суд розглянув позов Оксани Гриневич в інтересах її дочки до Шокіна щодо "усунення перешкод в користуванні жилим приміщенням та визнання особи (екс-генпрокурора) такою, що втратила право користування".
Суд встановив, що екс-генпрокурор є колишнім власником домоволодіння в с. Забір'я і мав забрати з нього особисті речі, однак цього не зробив, чим створює складності в користуванні будинком.
Крім того, Гриневич зазначила, що вони з Шокіним не проживали і не проживають як одна сім'я, а все, що їх пов'язує – спільна дитина.
На засіданні суд заслухав свідків, які підтвердили цю інформацію.
"З огляду на подані докази, суд встановив, що Шокін є батьком дитини, але не проживає в будинку в с. Забір'я з 24 липня 2014 року, в шлюбних зв'язках з позивачем – Оксаною Гриневич не перебував і не перебуває, вона не була і не є його цивільною дружиною, не пов'язана з ним спільним побутом і спільно не проживає, спільного господарства також не веде", – йдеться в рішенні суду.
Своїм рішенням суд зобов'язав екс-генпрокурора не перешкоджати своїй доньці в користуванні будинком в Забір'ї і звільнити його від особистих речей.
Національне антикорупційне бюро раніше перевіряло інформацію про можливе незаконне збагачення Шокіна.
Генпрокуратура констатує, що не розслідує кримінальних провадження стосовно Віктора Шокіна.
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