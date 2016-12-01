САП не знайшла підстав для розслідування щодо статків Шокіна

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Четвер, 1 грудня 2016, 13:39

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не знайшла підстав для розслідування можливого незаконного збагачення або декларування недостовірної інформації колишнім генеральним прокурором Віктором Шокіним.

Про це йдеться в розслідуванні "Українських новин".

Спецпрокуратура встановила, що всі задекларовані відомості за 2013-2015 роки перевірили уповноважені органи в законний термін і вони відповідають офіційно отриманим доходам Шокіна з джерел в Україні.

Причиною для перевірки стало журналістське розслідування, в якому показувалася велика нерухомість за кордоном певної Оксани Гриневич, яку журналісти назвали цивільною дружиною Шокіна.

У той же час, 15 серпня Києво-Святошинський районний суд розглянув позов Оксани Гриневич в інтересах її дочки до Шокіна щодо "усунення перешкод в користуванні жилим приміщенням та визнання особи (екс-генпрокурора) такою, що втратила право користування".

Суд встановив, що екс-генпрокурор є колишнім власником домоволодіння в с. Забір'я і мав забрати з нього особисті речі, однак цього не зробив, чим створює складності в користуванні будинком.

Крім того, Гриневич зазначила, що вони з Шокіним не проживали і не проживають як одна сім'я, а все, що їх пов'язує – спільна дитина.

На засіданні суд заслухав свідків, які підтвердили цю інформацію.

"З огляду на подані докази, суд встановив, що Шокін є батьком дитини, але не проживає в будинку в с. Забір'я з 24 липня 2014 року, в шлюбних зв'язках з позивачем – Оксаною Гриневич не перебував і не перебуває, вона не була і не є його цивільною дружиною, не пов'язана з ним спільним побутом і спільно не проживає, спільного господарства також не веде", – йдеться в рішенні суду.

Своїм рішенням суд зобов'язав екс-генпрокурора не перешкоджати своїй доньці в користуванні будинком в Забір'ї і звільнити його від особистих речей.

Національне антикорупційне бюро раніше перевіряло інформацію про можливе незаконне збагачення Шокіна.

Генпрокуратура констатує, що не розслідує кримінальних провадження стосовно Віктора Шокіна.

Теми: Шокін Антикорупційна прокуратура
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