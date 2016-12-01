Росія хоче відновити шлях на Донбас через "Довжанський" – ДПСУ
Росіяни планують відновити роботу пункту пропуску "Довжанський" у Луганській області, який пропускав автомобілі з Росії до окупованої нині території України.
Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян на брифінгу в четвер
"Російська сторона розробила проект відновлювальних робіт на тимчасово непідконтрольному українській владі пункті пропуску для автомобільного сполучення "Довжанський", – сказав він.
"У контексті проведення підготовчих робіт наразі на території пункту пропуску здійснюється демонтаж пошкоджених російською ж стороною інфраструктурних об’єктів, а також облаштовується насип для розширення проїжджої частини", – додав Слободян
За його даними, основні відновлювальні роботи заплановано розпочати навесні 2017 року.
"Вказані дії дозволять російській стороні розширити можливості з незаконного переміщення на тимчасово окуповану територію України осіб та вантажів, у тому числі військового призначення", – сказав представник прикордонної служби України.
На початку 2016 року пункт пропуску "Довжанський" виглядав майже ущент зруйнованим, якщо вірити користувачам соцмереж.
Олена Рощенко, УП
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