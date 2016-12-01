ЄС: Безвіз для Океанії не означає подвійних стандартів щодо України

554 перегляди
2
Четвер, 1 грудня 2016, 13:56

ЄС наполягає, що голосування за безвізовий режим для 5 тихоокеанських острівних держав в той час, як українське питання не виноситься на голосування, не свідчить про подвійні стандарти.

Про це йдеться в офіційній позиції Євросоюзу, що надана "Європейській правді" прес-службою представництва ЄС.

Дипломати стверджують, що відмінність у ставленні до України та цих держав обумовлена різними процедурами затвердження безвізового режиму – із Кірібаті, Соломоновими островами, Мікронезією, Тувалу та Маршалловими островами ЄС вже підписав двосторонні угоди про взаємне скасування віз, в той час як для України безвіз надається у односторонньому порядку.

"Не йдеться про ухвалення рішення, надавати чи ні безвізовий режим цим країнам... Питання про скасування віз (для острівних держав)... вже було вирішено за спільною законодавчою процедурою в 2014 році і безвізовий режим вже почав застосовуватися з початку цього року", - йдеться у поясненні.

Необхідно зазначити, що зараз безвіз зі згаданими країнами діє у порядку "тимчасового застосування". Для набуття чинності угодами вони мають пройти процедуру ратифікації. Голосування щодо ратифікації цих угод має відбутися в Брюсселі в четвер.

Водночас, схвалення Європарламентом безвізового режиму для України відтерміноване доти, доки не буде завершене узгодження механізму призупинення безвізу.

Примітно, що представники Європарламенту в офіційних коментарях наголошують, що не бачать потреби у гальмуванні безвізу для України.

У представництві ЄС також підкреслили, що "майбутній механізм призупинення безвізового режиму буде застосовуватися до всіх більш ніж 60 країн, чиї громадяни подорожувати без візи в ЄС".

Європейська правда

Теми: ЄС візи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна без сміття: шість рецептів від ЄС 30 листопада 2016, 14:10
Суд ЄС зняв частину санкцій з друга Путіна 30 листопада 2016, 12:23
Країни Вишеградської групи – за розширення ЄС на Західні Балкани 30 листопада 2016, 08:33
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.108.225.---kerubino01.12.2016 14:58
Може хватить лизати зад Європі ,чи в наших чиновників така хвороба ,або Раші лижуть жопу ,або Європі .Навибирали на свою голову Порошенків ,і любих його друзів ,ось і маємо те що маємо .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 37.73.200.---Shylc01.12.2016 14:31
Ввести візи для для громадян ЄС, а ліс нехай свій рубають. Там у них його повно і у Словаччині, і у Австрії, в Швейцарії є та в Баварії.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Влада Білорусі за місяць розстріляла майже всіх засуджених до смерті
Літак НАТО стежить за стрільбами на півдні України – ЗМІ
Справа про розгін Євромайдану: постраждалі досі блокують залу суду
Лещенко назвав заяву НАЗК щодо його квартири брехливою
Усі новини
Музика

Кіплінг, Семенко, Жадан. Dakh Daughters видали дебютний "літературний" альбом

Сергій Жадан

Бард Східної України, де все розвалюється