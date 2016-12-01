Україна збирає докази проти РФ на Одеському газовому родовищі

Корабель морської охорони "Григорій Куропятников" обстежує Одеське газове родовище на предмет протиправної діяльності Росії.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на брифінгу в четвер.

"З ініціативи Держприкордонслужби сьогодні на кораблі морської охорони "Григорій Куропятников" вийшли представники правоохоронних органів та центральних органів виконавчої влади з метою документування протиправної діяльності та збору доказової бази щодо фактів агресії, захоплення об’єктів та майна України і незаконної промислової діяльності Російської Федерації у виключній морській економічній зоні України", – сказав він.

"Зараз корабель проводить обстеження Одеського газового родовища. За результатами цієї перевірки і документування завтра, попередньо о 10-й годині, на базі Південного регіонального управління (ДПСУ) у місті Одесі відбудеться прес-конференція", – поінформував Слободян.

Олена Рощенко, УП