Україна збирає докази проти РФ на Одеському газовому родовищі

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Четвер, 1 грудня 2016, 15:53

Корабель морської охорони "Григорій Куропятников" обстежує Одеське газове родовище на предмет протиправної діяльності Росії.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на брифінгу в четвер.

"З ініціативи Держприкордонслужби сьогодні на кораблі морської охорони "Григорій Куропятников" вийшли представники правоохоронних органів та центральних органів виконавчої влади з метою документування протиправної діяльності та збору доказової бази щодо фактів агресії, захоплення об’єктів та майна України і незаконної промислової діяльності Російської Федерації у виключній морській економічній зоні України", – сказав він.

"Зараз корабель проводить обстеження Одеського газового родовища. За результатами цієї перевірки і документування завтра, попередньо о 10-й годині, на базі Південного регіонального управління (ДПСУ) у місті Одесі відбудеться прес-конференція", – поінформував Слободян.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія Прикордонна служба Одеська область газ
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