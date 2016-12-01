Кучма про Мінський формат: Вибирали з того, що було

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Четвер, 1 грудня 2016, 15:59

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент Леонід Кучма застерігає від створення "замороженого конфлікту" на Донбасі.

Про це він повідомив під час першого Балтійсько-Чорноморського форуму "За діалог з довіри" в Києві, передає Уніан.

Кучма виступив за продовження мінського процесу і функціонування "нормандського формату".

"Давайте використовувати найменшу можливість просувати світ, а будь-яка війна закінчується миром, нам би хотілося швидше, не дай Бог нам залишити заморожений конфлікт", - зазначив Кучма.

При цьому, за його словами, в Мінську вирішуються численні проблеми.

"У Мінську ми тільки розглядаємо і вирішуємо численні соціальні проблеми - економічні, гуманітарні. Там живуть все-таки наші люди. Просто кинути їх напризволяще і сказати, що цей формат нічого не дає - багато розуму не треба", - сказав він.

Крім того, екс-президент зазначив, що президент РФ Володимир Путін виступає проти участі США в переговорах по врегулюванню конфлікту на Донбасі, зокрема в розрізі мінських угод.

"А хто може запропонувати інший формат? Я вам скажу, невже ви думаєте, що Порошенко, коли розглядав питання підписання Мінських угод, не хотів, щоб там брали участь США, Англія, і, може, навіть Китай, який підписував Будапештський меморандум? Але треба було згоду всіх сторін, в яких не було бажання цим займатися, такою проблемою", - сказав він.

"Треба було спитати у Володимира Путіна, а чи згоден він, щоб брали участь США, я вам заздалегідь скажу - ні. Тому обирали з того, що можна було створити. Спочатку був "Женевський формат", а потім американці зникли звідти з цієї ж причини ..., і з'явився "Нормандський формат", - зазначив екс-президент.

Теми: Кучма Мінські угоди
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Коментарі — 2
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IP: 46.133.71.---neham01.12.2016 17:07
Тобто пішли на поводу в Пуйла? І це по їхньому найкращий варіант. А про призначення біснуватого Медведчука переговорником взагалі мовчу.
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко01.12.2016 16:29
Очевидно, що ні американці, ні англійці не хочуть мати справу з такими "кадрами" як Порошенко та Кучма. Тому і формат такий. Не кроваті пересувати треба.....
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