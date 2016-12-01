Путін оновив концепцію зовнішньої політики РФ, де згадано Україну

Президент Росії Володимир Путін затвердив нову концепції зовнішньої політики Росії.

Відповідний документ опублікований на сайті правової інформації РФ і складається з 38 сторінок.

Даним указом концепція зовнішньої політики, затверджена 12 лютого 2013 року, втратила чинність.

Документ вказує на те, що Росія розглядає створення ПРО США як загрозу своїй безпеці і залишає за собою право на відповідні заходи.

"Росія виступає за конструктивну співпрацю з США в сфері контролю над озброєннями з обов'язковим урахуванням нерозривного взаємозв'язку між стратегічними наступальними і оборонними засобами, імперативності надання процесу ядерного роззброєння багатостороннього характеру", - йдеться в концепції.

Щодо України вказується, що "Російська Федерація зацікавлена в розвитку всього різноманіття політичних, економічних, культурних і духовних зв'язків із Україною на основі взаємоповаги, вибудовування партнерських відносин у разі дотримання своїх національних інтересів".

В концепції зазначається, що війна на Донбасі є "внутрішньоукраїнським конфліктом".

У розділі "Сучасний світ і зовнішня політики РФ" вказується, що "скорочується можливості історичного Заходу домінувати в світовій економіці і політиці".

"Прагнення західних держав утримати свої позиції, в тому числі за рахунок нав'язування своєї точки зору на світові процеси і проведення політики стримування альтернативних центрів сили, приводить до зростання нестабільності в міжнародних відносинах", - сказано у концепції.

Також у тексті вказано, що "небезпека розв'язання масштабної війни, в тому числі і ядерної, між провідними країнами залишається невисокою".

Українська правда