Адвокат наполягає, що НАБУ вже поставило крапку у справі Лещенка

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Четвер, 1 грудня 2016, 17:03

Генпрокуратура незаконно відкрила кримінальне провадження щодо нардепа Сергія Лещенка.

Про це заявив у четвер під час брифінгу його адвокат Дмитро Лошаков.

"Генеральна прокуратура використовує методи кримінального провадження для необґрунтованого кримінального переслідування для того, щоб створити перешкоди для реалізації політичної і професійної діяльності Сергія Лещенка", - сказав він.

За словами адвоката ГПУ порушує законо щодо підслідності.

"Відповідне кримінальне провадження має розслідувати НАБУ", - сказав він.

"Більше того НАБУ вже перевірило зазначені факти. Не знайшли жодних підстав для кримінального провадження. Передала відповідні матеріали для перевірки у НАЗК", - додав Лошаков.

Він заявив, що єдиним наміром ГПУ є "створення перешкод і незаконне переслідування".

Як відомо, 27 жовтня Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо Лещенка "за результатом розгляду звернення народного депутата Павла Пинзеника".

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткої позики в Олени Притули.

У четвер НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.  

Після цього Лещенко написав, що заява Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно, є брехливою.

Українська правда

Теми: Лещенко Генпрокуратура
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