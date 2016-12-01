Луценко каже про тонни доказів проти Онищенка і нові справи

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що нардеп Олександр Онищенко співпрацює з окупаційним режимом, і вимагає, щоб свої свідчення Онищенко давав в Україні.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, в ГПУ є справа щодо нафтової вежі в Херсонській області.

"Це та вежа, яку захоплювали російські війська. Після того, російські війська відійшли, Онищенко уклав відповідну угоду із державними газовими структурами і почав займатися цією вежею", - зазначив Луценко.

"Наші матеріали кажуть, що з тих пір газ йшов в окупований Крим. Це протизаконна співпраця з окупаційним режимом. Тому інформація про ймовірну співпрацю з російськими спецслужбами виглядає вірогідною", - зазначив Луценко.

Він наголосив, що в ГПУ є величезна кількість, "декілька тонн документальних доказів фінансових оборудок фірм з орбіти пана Онищенка".

"Як говорять слідчі, це перший такий величезний масив доказів", - зазначив він

Крім того, Луценко заявив, що найближчими днями очікує на результати по іншій справі, по якій ГПУ здійснює керівництво.

"В ході нього ми очікуємо отримати від одного зі свідків докази незаконних дій Онищенка, не тільки по газовій справі", - наголосив він і додав, що не може наразі назвати "ні прізвище, ні країни, де перебуває цей громадянин, ні статті, які охоплюють ці факти".

Луценко додав, що напевно це відомо і Онищенку, і його адвокатам. "тому він вирішив діяти на випередження. Атака – найкращий вид захисту", - додав Луценко.

Він також зазначив, що чекає на Онищенка в Україні.

"Коли він заявляє, що хоче співпрацювати з українськими правоохоронними структурами, але вони чомусь не хочуть до нього їхати в Лондон, відповідь дуже проста: Громадянин України має давати свідчення в Україні. Це стосується Януковича, це стосується Луценка, який не тікав, це стосується Онищенка", - наголосив він.

Луценко також підкреслив, що Онищенко сам визнав, що через нього відбувався підкуп депутатів, тобто він скоював злочин.

"Онищенко має прибути в Україну, і якщо він впевнений у своїй правоті, дати свідчення, відповісти за ним же оголошений злочин, який він скоїв, можливо, притягнувши до відповідальності інших. Можливо дійсно, підкуп був. Тоді приходить, відповідальності за те, що ти підкуповував і давай покази тих, хто тобі давав таку вказівку", - зазначив Луценко і припустив, що в юридичному сенсі Онищенко може отримати "знижку" в юридичному плані.

Оксана Коваленко, УП