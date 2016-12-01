У Порошенка відповіли на компромат Онищенка
В Адміністрації президента прокоментували заяви депутата Олександра Онищенка лише тим, що правоохоронні органи очікують на його повернення.
Про це йдеться у коментарі прес-служби АП на прохання Української правди.
"На О. Онищенка з усім його "компроматом" очікують в Україні правоохоронні органи, зокрема НАБУ, ГПУ, СБУ з розкритими обіймами", - сказано у відповіді прес-служби АП
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Оксана Коваленко, УП
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