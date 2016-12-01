У Порошенка відповіли на компромат Онищенка

891 перегляд
1
Четвер, 1 грудня 2016, 17:49

В Адміністрації президента прокоментували заяви депутата Олександра Онищенка лише тим, що правоохоронні органи очікують на його повернення.

Про це йдеться у коментарі прес-служби АП  на прохання Української правди.

"На О. Онищенка з усім його "компроматом" очікують в Україні правоохоронні органи, зокрема НАБУ, ГПУ, СБУ з розкритими обіймами", - сказано у відповіді прес-служби АП

Оновлюється…

Оксана Коваленко, УП

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.50.169.---Бууу-га-га01.12.2016 18:08
Кишенькові петіни "правоохоронні органи" нікого не цікавлять. Корупцією наших злодюжок займуться США. Правові наслідки для них навряд чи настануть, але в тому, що будуть політичні, можна не сумніватися.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
На Майдані зібралися націоналісти, рушили до Порошенка
У Порошенка відповіли на компромат Онищенка
Луценко каже про тонни доказів проти Онищенка і нові справи
Суд повернув землю скверу Небесної сотні у власність міста
Усі новини
Музика

Кіплінг, Семенко, Жадан. Dakh Daughters видали дебютний "літературний" альбом

Ядро нації

Мустафа Джемілєв. Незламний