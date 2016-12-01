У куми Порошенка два пістолета - від Авакова, і від Полторака

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Четвер, 1 грудня 2016, 18:06

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив пістолетом дружину міністра інформполітики Юрія Стеця і кума Петра Порошенка, телеведучу "5-го каналу" Яну Конотоп.

Про це йдеться у сюжеті програми "Наші гроші".

Конотоп нагородили вогнепальним пістолетом Глок 17, калібру 9 мм.

 
Наші гроші

В наказі Авакова від 2 липня 2014 року сказано, що вручають відзнаку "за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового і громадянського обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть".

У коментарі програмі Аваков зазначив, що Конотоп нагороджена за справи у зоні АТО.

"Яна Конотоп, якщо є в неї нагородна зброя, пригадую, що ніби є, то вона робила нашу справу разом з оцими хлопцями, в тому числі в зоні антитерористичної операції за ці роки", - сказав міністр.

Такий пістолет коштує в Україні близько 2 тисяч доларів.

З наказу видно, що зброю виділив Департамент матеріального забезпечення МВС.

Як відомо, Міноборони у 2015 році також нагородило Конотоп пістолетом – ПСМ.

Теми: Порошенко Аваков Полторак
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IP: 81.162.227.---Игорь Трифонов01.12.2016 18:27
Ну и что, молчим.........,?
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