ГПУ не знає, який компромат Онищенко передав спецслужбам США

У Генпрокуратурі України не мають документальних підтверджень передачі будь-яких документів народним депутатом України Олександром Онищенком до американських спецслужб.

Про це у четвер на брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє Укрінформ.

"Чи передавав пан Онищенко хоч якісь документи американським структурам, мені взагалі не відомо. Не думаю... Нам не відомі будь-які документальні підтвердження заяв Онищенка, нам не відомо про передачу ним документів до будь-яких спецслужб, з якими ми співпрацюємо. З російською ми не співпрацюємо", - сказав генпрокурор.

За словами Луценка, заяви Онищенка про передачу будь-яких матеріалів до американських спецслужб є "звичайним піар-захистом" людини, яка підозрюється і розшукується за особливо тяжкі злочини.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук.

Онищенко заявив, що компромат на президента Петра Порошенка, який він записував протягом року, передав Сполученим Штатам Америки.

В Адміністрації президента прокоментували заяви Онищенка лише тим, що правоохоронні органи очікують на його повернення.