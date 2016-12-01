Росіянку посадили за SMS про пересування військової техніки

959 переглядів
2
Четвер, 1 грудня 2016, 21:18

Громадянка Росії Оксана Севастіді засуджена до семи років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді. Приводом для кримінального переслідування послужили кілька SMS.

Як повідомляє "Медуза", повідомлення вона відправила в 2008 році, незадовго до війни з Грузією.

Севастіді писала приятелю в Грузії, що бачила в Сочі поїзд з військовою технікою, що йде в бік Абхазії.

Про кримінальну справу "Медузи" розповів адвокат Іван Павлов, який захищає засуджену.

Краснодарський крайовий суд виніс їй вирок ще в березні 2016 року, проте досі про це не повідомлялося.

"Медуза" під час пошуку за прізвищем Севастіді виявила в базі даних суду картку справи, при цьому в самій картці імені засудженої немає. Справа була розглянута 3 березня 2016 року суддею Володимиром Кобзєвим.

Адвокат Павлов добивається звільнення Севастіді. Він зазначив, що у вироку докладно описані події, які передували війні з Грузією - зокрема, вказані номери військових частин і види техніки, яку переміщували по залізниці.

"З точки зору інформаційної значущості та чутливості відомостей її смски, якщо порівняти з вироком, - як крапля і море", - сказав Павлов.

У листопаді 2014 року було засуджено мешканку Сочі Катерину Харебаву, яка також відправила SMS своєму приятелеві, побачивши пересування російської військової техніки в бік Абхазії незадовго до війни в Грузії.

Краснодарський крайовий суд засудив її до шести років ув'язнення за шпигунство. Справу розглядав суддя Володимир Кобзєв, який займався і справою Оксани Севастіді.

Харебава, за версією звинувачення, передала відомості про пересування військової техніки військового представника Грузії і тим самим розкрила державну таємницю.

"Меморіал" визнав Катерину Харебаву політв'язнем. Правозахисники відзначають, що російська військова техніка перед війною з Грузією переміщалася відкрито, її бачили багато людей - отже, інформація про такі переміщення не може бути таємною.

Теми: Росія Грузія суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Затриманий на кордоні з РФ розповів, що везе родичам креслення «Антонова» 1 грудня 2016, 20:06
Путін оновив концепцію зовнішньої політики РФ, де згадано Україну 1 грудня 2016, 16:27
Україна збирає докази проти РФ на Одеському газовому родовищі 1 грудня 2016, 15:53
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.214.84.---aliquis01.12.2016 22:08
Треба бути повним вар'ятом, щоб, знаючи це, мати бажання зближатися з цією дрімучою країною. А в нас такі є. Хоча окремих людей і там шкода. Такий світ, на жаль: за вади свого народу розплачуються всі без винятку.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.219.218.---Marfa Matrona01.12.2016 21:45
Росію захопили купка кремлівських терористів і через своїх прихвостнів на місцях тримають російських громадян в заручниках і постійному страсі перед безжальною клікою колишніх кагебистів і місцевих маразматиків при владі.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суддя Київського апеляційного адмінсуду погорів на хабарі
На Майдані зібралися націоналісти, рушили до Порошенка
У Порошенка відповіли на компромат Онищенка
Луценко каже про тонни доказів проти Онищенка і нові справи
Усі новини
Ядро нації

Мустафа Джемілєв. Незламний

#ГодіМовчати

Жінок закликають анонімно ділитися досвідом акушерського насилля