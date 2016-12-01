Росіянку посадили за SMS про пересування військової техніки
Громадянка Росії Оксана Севастіді засуджена до семи років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді. Приводом для кримінального переслідування послужили кілька SMS.
Як повідомляє "Медуза", повідомлення вона відправила в 2008 році, незадовго до війни з Грузією.
Севастіді писала приятелю в Грузії, що бачила в Сочі поїзд з військовою технікою, що йде в бік Абхазії.
Про кримінальну справу "Медузи" розповів адвокат Іван Павлов, який захищає засуджену.
Краснодарський крайовий суд виніс їй вирок ще в березні 2016 року, проте досі про це не повідомлялося.
"Медуза" під час пошуку за прізвищем Севастіді виявила в базі даних суду картку справи, при цьому в самій картці імені засудженої немає. Справа була розглянута 3 березня 2016 року суддею Володимиром Кобзєвим.
Адвокат Павлов добивається звільнення Севастіді. Він зазначив, що у вироку докладно описані події, які передували війні з Грузією - зокрема, вказані номери військових частин і види техніки, яку переміщували по залізниці.
"З точки зору інформаційної значущості та чутливості відомостей її смски, якщо порівняти з вироком, - як крапля і море", - сказав Павлов.
У листопаді 2014 року було засуджено мешканку Сочі Катерину Харебаву, яка також відправила SMS своєму приятелеві, побачивши пересування російської військової техніки в бік Абхазії незадовго до війни в Грузії.
Краснодарський крайовий суд засудив її до шести років ув'язнення за шпигунство. Справу розглядав суддя Володимир Кобзєв, який займався і справою Оксани Севастіді.
Харебава, за версією звинувачення, передала відомості про пересування військової техніки військового представника Грузії і тим самим розкрила державну таємницю.
"Меморіал" визнав Катерину Харебаву політв'язнем. Правозахисники відзначають, що російська військова техніка перед війною з Грузією переміщалася відкрито, її бачили багато людей - отже, інформація про такі переміщення не може бути таємною.
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