Троє військових дістали поранень під час навчань у Кам’янці-Подільському

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Четвер, 1 грудня 2016, 23:11

У Кам’янці-Подільському під час військових навчань на полігоні троє військовослужбовців дістали осколкові поранення.

Про це УНІАН повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич.

"Постраждали троє досвідчених солдатів (підполковник, старшина і офіцер), які пройшли АТО. Вони розміновували вибуховий пристрій, що у підсумку здетонував. Стан двох середньої важкості. У третього пробито аорту, тож вирішується питання про його переведення до військового госпіталю", - сказав він і додав, що постраждалі перебувають у міській лікарні №1.

Як відомо, у четвер на базі 48-ї інженерної бригади Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України зібралося близько 100 командирів і начальників ВЧ ЗСУ. Тут проходять теоретично-практичні збори щодо координації та обміну досвідом. Навчання триватимуть три дні.

Теми: війська
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