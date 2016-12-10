Обама наказав розслідувати кібератаки на США під час виборів

00
0
Субота, 10 грудня 2016, 01:26

Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама наказав розвідувальним службам країни розслідувати кібератаки та втручання ззовні під час президентської виборчої кампанії в США 2016 року.

Про це пише DW.com.

Згідно з розпорядженням президента, спецслужби мають надати звіт з результатами розслідування до того, як він залишить свою посаду 20 січня 2017 року.

"Президент розпорядився, щоб розвідувальні служби провели повний аналіз того, що сталось під час виборчого процесу 2016 року, винести з цієї історії уроки, а також сповістити про це ряд зацікавлених сторін, зокрема, Конгрес", - заявила радниця президента США з питань безпеки Лайза Монако. 

Як наголосив речник Білого дому Ерік Шульц, Барак Обама наполягає, щоб розслідування відбулось під його контролем.

"Це головний пріоритет для президента Сполучених Штатів", - зазначив речник адміністрації президента.

Як відомо, у жовтні 2016 року, у розпал виборчої кампанії, Вашингтон офіційно звинуватив Росію у причетності до низки кібератак, за допомогою яких Кремль намагався "втрутитися" у вибори президента США. Зокрема, міністерство внутрішньої безпеки та національна розвідка США висловили переконання, що російський уряд причетний до витоків електронної пошти політиків та різноманітних установ США.

Теми: США хакери Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Посол США: зустріч ОБСЄ довела ізоляцію Росії 9 грудня 2016, 19:23
Сенат США схвалив законопроект про глобальний статус "закону Магнітського" 9 грудня 2016, 03:46
США зняли обмеження на військові поставки своїм союзникам в Сирії 9 грудня 2016, 01:58
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В Ужгороді п’яний працівник СБУ збив двох пішоходів
Суддя тікав від поліцейських на БМВ – наздогнали і завезли в наркодиспансер
Луценко повідомив, коли Януковича судитимуть за держзраду
Екс-заступник Насалика не задекларував віллу в Іспанії - Схеми
Усі новини
Земля

В Антарктиді з'явилася тріщина довжиною 112 кілометрів – NASA

Made in Ukraine

Теплі речі від українських виробників