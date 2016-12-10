САП хоче допитати Онищенка 13 грудня

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Субота, 10 грудня 2016, 02:33

Спеціалізована антикорупційна прокуратура викликає на допит нардепа  Олександра Онищенка на вівторок, 13 грудня.

Таку заяву в ефірі телеканалу ZIK зробив керівник САП Назар Холодницький, повідомляє Укрінформ.

"Для мене Онищенко зараз людина, яку підозрюють у тяжкому злочині. І оці плівки - це спосіб замилити справу. Онищенко поки не надасть фактів хабарництва, справа не зрушиться. На допит ми його викликаємо на вівторок, 13 грудня. Я дав доручення. Якщо ти сказав "А", кажи "Б", "В", "Г" і так до кінця алфавіту - за які голосування ти носив гроші, по яких фракціях, кому передавав і в яких банках брав", - дав свою оцінку скандалу навколо так званих "плівок Онищенка" антикорупційний прокурор Холодницький.

Як відомо, раніше НАБУ розпочало досудове розслідування фактів, які були озвучені у заявах нардепа Олександра Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів.

Нагадаємо, що перебуваючи у Великобританії, Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Онищенко оприлюднив першу частину своїх записів, на яких Онищенко нібито розмовляє з  депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися.

9 грудня газета Kyiv Post опублікувала матеріал про заяви Онищенка, у якому також містяться його звинувачення на адресу депутата від БПП Ігоря Кононенка. За словами Онищенка, Кононенко є посередником в корупційних діях Порошенка.

Британський журналіст Максим Такер, який працює над підготовкою статті у The Times щодо звинувачень Онищенка на адресу Порошенка, повідомив, що отримав лист від адвокатів президента з погрозами судових позовів у випадку поширення заяв депутата.

Британська адвокатська компанія Atkins Thomson, що представляє інтереси Порошенка, застерегла і "Українську правду" від публікацій звинувачень Онищенка на адресу президента.

Теми: Антикорупційна прокуратура Онищенко
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