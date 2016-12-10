Манафорт назвав "амбарну книгу" Партії регіонів сфальсифікованою

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Субота, 10 грудня 2016, 05:45

Екс-голова виборчого штабу кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Пол Манафорт стверджує, що "чорна бухгалтерія" Партії регіонів є сфальсифікованим документом.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS, пише Громадське.

За його словами, про це сказали в українському уряді.

"Уряд України заявив, що "амбарна книга" була сфальсифікованим документом…", — сказав він.

Манафорт відзначив, що ніякого розслідування проти нього за цим фактом не ведеться. Водночас, він визнав, що залишив штаб Трампа під час виборчих перегонів саме через  цей скандал.

"Я вважаю, це було несправедливо, звинувачення були неправдивими, але в дійсності я став перешкодою, а моя головна мета полягала в тому, щоб Трамп був обраний президентом", — сказав Манафорт.

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів Полу Манафорту, який раніше працював з українським екс-президентом Віктором Януковичем, а в подальшому – займався виборчою кампанією новообраного президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією". Однак, він досі лишається в команді Трампа.

НАБУ підтвердила перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав 12,7 млн доларів. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Раніше Newsweek повідомляло, що президент РФ Володимир Путін провів таємну зустріч з Януковичем у зв'язку з розкриттям інформації про отримання Манафортом майже 13 млн доларів з "чорної каси" Партії регіонів.

Теми: США Трамп Партія регіонів
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