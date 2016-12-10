Критик санкцій США проти РФ став основним кандидатом на пост держсекретаря CША - ЗМІ

Глава найбільшої нафтової компанії США ExxonMobil Рекс Тіллерсон став основним кандидатом на пост держсекретаря CША.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела у перехідній команді новообраного президента США Дональда Трампа.

Також стало відомо, що колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані відмовився від роботи у команді Трампа.

За даними Reuters, Exxon Mobil веде свою діяльність у понад 50 країнах світу. У 2011 році Exxon Mobil підписав угоду з "Роснефтью" (РФ) для спільної розвідки і видобутку нафти. З того часу компанії створили 10 спільних підприємств.

Тіллерсон був критиком санкцій США проти РФ за вторгнення у Крим: Exxon Mobil мусила відмовитися від деяких проектів, що спричинило збитки у сумі 1 млрд доларів.

У 2013 році президент РФ Володимир Путін нагородив Тіллерсона орденом.

Як відомо, раніше ЗМІ зазначали, що у перехідній команді Трампа сперечаються щодо кандидатів на посаду держсекретаря: розглядалися Мітт Ромні та екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.