Синоптики обіцяють вiдлигу, ДержНС попереджає про пiдйом води у рiчках

10-12 грудня в Україні спостерігатиметься підвищення температурних показників.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр, на водоймах відбуватиметься руйнування льодового покриву.

"У зв’язку з вiдлигою та снiготаненням очiкується пiдйом рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Дністра на 0,2-1,0 м; на річках басейнів Захiдного Бугу та Прип’яті на 0,1 – 0,5 м, без загрози негативних наслідків", - повідомили у ДержНС.

У службі нагадують, що за таких умов виходити на крихку кригу чи рибалити вкрай небезпечно.