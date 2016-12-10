В анексованому Криму понад 15 тисяч людей залишилися без опалення

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Субота, 10 грудня 2016, 11:52

У Керчі через порив теплотраси понад 15 тисяч людей залишилися без опалення.

Про це повідомляє управління МНС по Криму.

"10 грудня о 8:30 від оперативного чергового МКУ ЕДДС-112 по місту Керч надійшло повідомлення про порив на теплотрасі по вулиці Магістральне шосе, 3.  В результаті пориву теплотраси без опалення у Керчі перебуває 15672 осіб і 10 соціально-значущих об'єктів (8 з яких без цілодобового перебування людей)", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на місці пориву працюють ремонтно-відновлювальні бригади "Керчьтеплокоммуненерго" у складі 10 осіб та 3 одиниці техніки. 

Раніше управління МНС у Криму повідомило, що 10 грудня на півострові очікуються складні погодні умови - сильна ожеледь, ожеледиця, в горах прогнозується небезпека сходу лавин через сильні опади у вигляді мокрого снігу, а також туман, ожеледь. Вітер переважно західний 8-13 м/с, місцями до 15-20 м/с.

Теми: Крим опалення аварія
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