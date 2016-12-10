Порошенко розраховує на резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму

Президент Петро Порошенко розраховує на підтримку Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму.

Про це він заявив у своєму зверненні до народу з нагоди Міжнародного дня прав людини, текст якого розміщено на сайті президента.

Порошенко нагадав, що нещодавно на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН було ухвалено резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)".

"Розраховую, що Генеральна Асамблея ООН підтримає цей документ і засудить порушення прав людини, дискримінаційні заходи і практику з боку російської окупаційної влади стосовно жителів анексованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що в умовах російської агресії проти України проблема захисту прав і свобод людини постає особливо гостро, і в цьому питанні нашу державу підтримує весь цивілізований світ.

Порошенко наголосив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб українські політв’язні, яких у Росії безпідставно кинуто за грати, повернулися на рідну землю.

"Я щиро вдячний нашим міжнародним партнерам, особливо Європейському Союзу, що підтримують Україну щодо вимог до Російської Федерації з якнайшвидшого звільнення українських заручників, які утримуються на окупованих територіях та у російських в’язницях", - йдеться у зверненні.

Українська правда