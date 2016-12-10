В уряді відкрили "гарячу лінію" для поранених під час Революції Гідності
У Мінсоцполітики відкрили пряму телефонну лінію для надання консультацій учасникам Революції Гідності, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях протесту у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.
Про це повідомила речник віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка Олена Голюк.
За повідомленням, на "лінії" надаватимуться консультації щодо виплати одноразової грошової допомоги та порядку її отримання.
"Консультації надаються за номером телефону (044) 289-09-45 у робочі дні з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00", - йдеться у повідомленні.
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