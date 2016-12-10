Прокуратура розслідує 88 випадків порушення прав людини у Криму

Прокуратурою АР Крим зареєстровано кримінальні провадження та ведеться розслідування щодо 88 фактів обмеження прав громадян у зв’язку з їхніми політичними переконаннями, етнічним та релігійним походженням.

Про це повідомив прокурор АРК Гюндуз Мамедов у ході зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценко та уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, у ході якої обговорювалося питання дотримання прав людини на території окупованого Криму.

За словами Мамедова, прокуратурою створено реєстр даних громадян, чиї права обмежуються, за попередніми підрахунками наразі реєстр складається з 88 осіб.

"За кожним випадком прокуратурою АРК зареєстровано кримінальне провадження та ведеться розслідування", - повідомив прокурор АРК.

Мамедов висловив сподівання, що на початку 2017 року щодо посадових осіб за неправосудні рішення, за переслідування громадян України прокуратура направить справи до суду.

Генпрокурор дав доручення створити на офіційному сайті прокуратури АР Крим реєстр справ щодо порушення прав людини і надати людям можливість надсилати відому їм інформацію про такі порушення.

У свою чергу Мустафа Джемілєв зазначив, що на території Криму відбуваються дії окупантів щодо зміни демографічної ситуації.

"Відповідно до ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни зазначені дії кваліфікуються як військовий злочин", - підкреслив Джемілєв.