Ситник: влада не хоче давати НАБУ право на "прослушку"

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що у влади немає бажання і політичної волі для надання НАБУ права на самостійне зняття інформації з каналів зв'язку.

В інтерв'ю для DT.UA він зазначив, що сьогодні НАБУ змушене одержувати цю інформацію через канал СБУ.

"У нас є підрозділ, який отримує інформацію через Службу безпеки, тобто канал іде не прямо до оператора, а через СБУ і вже потім — до нас. Ми хочемо добитися, щоб канал ішов не до СБУ, а до нас", - пояснив Ситник.

За його словами, це питання суто технічне, і НАБУ готове було до будь-якої форми контролю з боку СБУ законності його дій.

"Для цього треба внести зміни до закону, — законопроект цей дуже короткий, складається з чотирьох слів. Монополія не прописана, — право на зняття інформації мають Служба безпеки, поліція, а ми хочемо, щоб туди додали і НАБУ", – зазначив він, додавши, що у сусідній Польщі право на самостійну "прослушку" мають дев'ять органів.

За словами Ситника, він, як глава правоохоронного органу, не може впливати у даному питанні на депутатів.

"Але ми бачимо, що надати нам цей ресурс немає бажання й політичної волі. Якихось конкретних аргументів на користь того, що цього робити не можна, ми не почули. Якщо це рішення не буде прийняте, то, фактично, можна буде говорити про небажання надати нам повноваження, які б сприяли оптимізації нашої діяльності. Інших пояснень я не чув. Є просто небажання", – підкреслив директор НАБУ.

Ситник також розповів, що відсутність в розпорядженні його відомства даного ресурсу вже вплинуло на результат декількох розслідувань, оскільки спричинило витік інформації.

"Я не хочу, щоб це було розцінено як звинувачення у бік керівництва СБУ. Але ми доволі довго "вели" співробітника СБУ, та коли ситуація пішла на рівень вище, відбувся "злив" інформації, і розробку було зірвано. Якщо згадати справу судді Чауса, там також був "злив". Сума хабара стала більша, — спочатку він вимагав 100 тис., а потім — 150 тис., бо Чаус уже знав, що його "ведуть", – уклав він.

Як повідомлялося, в середині листопада посольство США в Україні направило листи до керівництва Верховної Ради – спікера Андрія Парубія та керівників фракцій коаліції – Народний Фронт і Блок Петра Порошенка з проханням підтримати законопроект про "прослушку" для НАБУ.

Раніше про необхідність посилення Антикорупційного бюро самостійним правом на прослушку говорив європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган.

Останній меморандум між Україною та МВФ містив зобов’язання України надати НАБУ право на прослушку до кінця листопада.

Українська правда