УЄФА відкрила дисциплінарну справу по матчу Зоря - МЮ

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Субота, 10 грудня 2016, 13:37

Луганська "Зоря" може бути оштрафована за поведінку вболівальників у матчі 6 туру Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед".

Як повідомляє Сhampion, УЄФА порушив дисциплінарну справу проти українського клубу за неналежну поведінку її фанатів.

"Дисциплінарне провадження було відкрите після матчу групового етапу Ліги Європи УЄФА між ФК "Зоря" Луганськ та "Манчестер Юнайтед", який відбувся 8 грудня в Україні", - йдеться в заяві УЄФА.

Так, в одеській битві вболівальники "Зорі" блокували проходи на стадіоні та кидали фаєри на поле, один з яких потрапив у штрафний майданчик гостей.

Теми: футбол УЄФА
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