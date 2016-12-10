НАБУ склало нову підозру по Охендовському – Ситник

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Субота, 10 грудня 2016, 13:52

Розслідування НАБУ зібрало достатньо доказів для оголошення голові ЦВК Михайлу Охендовському підозри у незаконному отриманні коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Він зазначив, що провести у даній справі ще одну економічну експертизу, на якій наполягають у САП, неможливо.

"Економічної експертизи не проводили, були просто показання в галузі економічної експертизи з цього приводу. Прокурори погодилися, що її в цій справі провести неможливо. Нам нічого надати експерту", – підкреслив він.

Ситник зазначив, що здобуті детективами докази і без експертизи є досить вагомими.

"Говорити про повний список доказів, які проходять у справі людини, я не буду. Але, на мою думку і думку детективів, сукупність здобутих доказів дає підстави для складення і озвучення підозри. Тому ми цю підозру склали. Нібито переконали прокурорів, що доказів для оголошення підозри достатньо, і, сподіваюся, найближчим часом підозру буде погоджено", – заявив директор відомства.

Він також розповів, що НАБУ виконало розпорядження САП і підготувало новий проект підозри для одного з фігурантів справи "Чорної бухгалтерії" Партії регіонів, і що антикорупційна прокуратура може погодити його до кінця тижня.

За інформацією DT.UA, НАБУ направило в САП новий варіант тексту підозри для Охендовського, але для його юридичного опрацювання потрібен час до понеділка-вівторка.

Раніше видання повідомляло, що САП повернула в НАБУ проект підозри стосовно Охендовського з вимогою провести економічну експертизу, хоча інформації для повідомлення Охендовському про підозру і початку розслідування було цілком достатньо.

Глава САП Назар Холодницький, у свою чергу, повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє чотири факти можливого отримання коштів з "чорної каси" Партії регіонів Охендовским.

Теми: ЦВК НАБУ Партія регіонів
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Коментарі — 5
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IP: 46.119.247.---Alena Rudenko10.12.2016 15:09
главное что бы подозрение было составлено грамотно, и не возвращалось судом обратно, как это уже было несколько раз) А то для НАБУ какие-то тренинги постоянно проводятся, а уровень професионализма - на уровне первого курса юрфака) Спасибо Шабунину за отлично отобранные кадры по 50 тыщ уе за место)
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko10.12.2016 15:04
TKorolkov:
Этого жулика Охердовского еще не посадили? НАБУ - КУ-КА-РЕ-КУ
а вы можете назвать хоть одну фамилию, чье дело было не то что до приговора доведено, но хотя бы в суд НАБУ передало?) Я не считаю дело Васильковского главы, это не уровень НАБУ)
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IP: 159.224.186.---vitaliy4910.12.2016 14:50
ну и что...??? результат известен заранее... ПШИК....
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IP: 178.150.152.---TKorolkov10.12.2016 14:27
Этого жулика Охердовского еще не посадили? НАБУ - КУ-КА-РЕ-КУ
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko10.12.2016 14:14
вот вопрос - зачем эти постоянные анонсы? У нас Сытник директор НАБУ или конферансье? Давайте уже нам будут объявлять результаты - дело передано в суд, приговор такой-то, все, коротко и по сути.
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