Російський омбудсмен хоче відвідати двох військових-дезертирів з Криму

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Субота, 10 грудня 2016, 14:30

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова наступного тижня планує відвідати в Україні двох затриманих військових з Криму Максима Одинцова та Олександра Баранова.

Про це пише РІА Новости з посиланням на повідомлення Москалькової. 

"Таку поїзду я дійсно планую ... Наступного тижня, поки що числа не визначено", - повідомила Москалькова.

У свою чергу представник офісу уповноваженого українського омбудсмена Михайло Чаплига повідомив, що українська сторона розраховує на можливість відвідування затриманих в анексованому Криму громадян України, зокрема, Євгена Панова, і готова сприяти Тетяні Москальковій у візиті до затриманих Одинцова та Баранова, які перебувають у СІЗО Миколаєва. 

"Почнемо візит з Сімферополя: наш омбудсмен приїжджає разом з російською колегою у Сімферополь для спільного моніторингу в СІЗО, якщо є можливість – спілкуються з людьми, які там утримуються, з затриманими. Ми також хотіли б зустрітися з родичами осіб, вже звинувачених у скоєнні тих чи інших злочинів. Потім сісти в машину (це максимум 4 години до Миколаєва) і продовжити моніторинг у Миколаєві у тих двох військових або інших", - розповів Чаплига.

Чаплига зазначив, що питання візиту омбудсменів "дуже актуальне, оскільки з'явилися відомості про нелюдські тортури Панова", пише "Інтерфакс-Україна".  

Говорячи про візит Москалькової до військових-дезертирів, Чаплига зазначив: "Вони громадяни України, які вчинили правопорушення, їм обрано запобіжний захід. І хоча немає такого у міжнародній практиці, щоб омбудсмен однієї держави відвідував громадян іншої держави, але, розуміючи цю ситуацію і оскільки нам нічого приховувати, у нас діє Національний превентивний механізм проти тортур (якого в Росії поки ще немає) ... якщо у Москолькової є таке бажання – в рамках діяльності НПМ можна прийти і промоніторити". 

Як відомо, Максим Одинцов та Олександр Баранов були затримані 20 листопада на адмінкордоні з Кримом в результаті проведення спецоперації СБУ.  Проти них порушено кримінальні провадження за ст.408 Кримінального Кодексу України - "дезертирство" та ч. 1 ст. 111 КК України - "державна зрада".

До 2014 року Одинцов і Баранов проходили службу в Збройних силах України у частині, розташованій у Сакському районі Криму. Коли вона була захоплена російськими військовими, військовослужбовці перейшли на службу в армію РФ. 

Теми: Крим права людини
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