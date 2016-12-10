Перестрілка у Княжичах: Результатів експертиз немає, відпрацьовують "псевдопограбування"

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Субота, 10 грудня 2016, 15:51

Результати усіх необхідних експертиз у справі перестрілки у н.п. Княжичі, внаслідок якої загинули 5 правоохоронців, ще не готові, слідство відпрацьовує версію псевдопограбування.

Про це 10 грудня заявив генеральний прокурор Юрій Луценко у коментарі журналістам. 

"Результати  балістичної, трасологічної та інших експертиз, як правило, треба очікувати  досить довгий час, щонайменше місяць", - зазначив Луценко. 

Він повідомив також, що слідство відпрацьовує версію псевдопограбування будинка, у якому спрацювала сигналізація. 

"Держслужба охорони виявила драбину, відчинені вікна, а пізніше вже слідство встановило пограбування. Але, можливо, там і не було пограбування. Там пил ніде не стерто, лише відсунуто кілька шухляд і забрано кілька малоцінних речей. Ці факти якраз наводять нас на думку, що це було псевдопограбування. І це одна  з версій, які ми відпрацьовуємо", - зазначив генпрокурор. 

"Що б у тому будинку на відбулося - воно не несло у собі причинно-наслідкові зв'язки до безграмотної, бездумної команди йти визволяти двох затриманих працівників поліції, не визначивши, хто їх захопив", - додав Луценко. 

Укрінформ

Теми: поліція Генпрокуратура Луценко
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