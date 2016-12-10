Суд по Плотницькому продовжиться 22 грудня

00
0
Субота, 10 грудня 2016, 16:11

Подільський районний суд Києва продовжить 22 грудня розгляд кримінальної справи проти глави терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Про це повідомив російському агентству РИА Новости адвокат Плотницького Олег Перетятько.

"Наступне засідання відбудеться 22 грудня", - заявив він.

За словами адвоката, в п'ятницю, 9 грудня, суд допитав трьох свідків у справі, після цього оголосив перерву в засіданні. Наступне засідання заплановано на 11:30.

Як відомо, Плотницький звинувачується в скоєнні терористичного акту, захопленні заручників і викраденні старшого лейтенанта Збройних Сил України Надії Савченко.

31 серпня колегія суддів Подільського райсуду Києва задовольнила клопотання столичної прокуратури про розгляд кримінального провадження стосовно Плотницького за спеціальною процедурою, без участі обвинуваченого.

Раніше свідчення проти Плотницького надали у суді Надія Савченко, її матір та сестра, а також російський адвокат Ілля Новіков

Теми: "ЛНР" суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Молдові затримано бойовика "ЛНР/ДНР" 6 грудня 2016, 03:59
У зоні АТО в пункті пропуску затримано чиновника "ЛНР" 3 грудня 2016, 05:25
У грудні окуповану Луганщину можуть відключити від електроенергії 2 грудня 2016, 16:51
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ситник: влада не хоче давати НАБУ право на "прослушку"
Прокуратура розслідує 88 випадків порушення прав людини у Криму
Крим у День прав людини: "тривають обшуки, затримання, арешти"
У Болгарії після аварії вибухнули цистерни потяга з газом, є загиблі
Усі новини
Made in Ukraine

Теплі речі від українських виробників

Відео

Тату Бекхема "оживили" для боротьби з дитячим насиллям