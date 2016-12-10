Ситник: Онищенко має не один паспорт

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко має не одне громадянство.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Ми точно знаємо, що в нього не один паспорт, але для можливості подальшого успішного затримання й екстрадиції поки що нічого не говоритимемо", - сказав він.

Коментуючи інформацію видання про те, що Онищенко отримав грецький паспорт на прізвище Anichidis, Ситник сказав: "Це прізвище я чув".

Як повідомлялося, 1 грудня начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук заявив, що Онищенко отримав паспорт громадянина Росії та погодився на співпрацю зі спецслужбами цієї країни для дестабілізації ситуації в Україні.

Раніше також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро встановило наявність у Онищенка паспорта громадянина Греції.

Українська правда