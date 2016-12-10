Ситник: Онищенко має не один паспорт
Народний депутат-утікач Олександр Онищенко має не одне громадянство.
Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
"Ми точно знаємо, що в нього не один паспорт, але для можливості подальшого успішного затримання й екстрадиції поки що нічого не говоритимемо", - сказав він.
Коментуючи інформацію видання про те, що Онищенко отримав грецький паспорт на прізвище Anichidis, Ситник сказав: "Це прізвище я чув".
Як повідомлялося, 1 грудня начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук заявив, що Онищенко отримав паспорт громадянина Росії та погодився на співпрацю зі спецслужбами цієї країни для дестабілізації ситуації в Україні.
Раніше також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро встановило наявність у Онищенка паспорта громадянина Греції.
Українська правда
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