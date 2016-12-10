Ситник: Онищенко має не один паспорт

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Субота, 10 грудня 2016, 16:45

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко має не одне громадянство.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Ми точно знаємо, що в нього не один паспорт, але для можливості подальшого успішного затримання й екстрадиції поки що нічого не говоритимемо", - сказав він. 

Коментуючи інформацію видання про те, що Онищенко отримав грецький паспорт на прізвище Anichidis, Ситник сказав: "Це прізвище я чув".

Як повідомлялося, 1 грудня начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук заявив, що Онищенко отримав паспорт громадянина Росії та погодився на співпрацю зі спецслужбами цієї країни для дестабілізації ситуації в Україні.

Раніше також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро встановило наявність у Онищенка паспорта громадянина Греції.

Українська правда

Теми: НАБУ Онищенко
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IP: 46.119.253.---Strelko Yuriy10.12.2016 17:42
Ничего умнее, чем объявить Онищенко шпионом не придумано, все те же старые проверенные способы. Видимо раз НАБУ не открывает дела по компромату Онищенко, окружением АП займутся западные спецслужбы, которым Онищенко и дал эту инфу.
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