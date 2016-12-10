Захист Януковича стверджує, що на нього було здійснено кілька замахів

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Субота, 10 грудня 2016, 17:29

На екс-президента України Віктора Януковича під час втечі з України у лютому 2014 року було здійснено кілька замахів.

Про це 10 грудня у коментарі телеканалу "112 Україна" заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, пише УНІАН

На питання, скільки загалом було замахів на Януковича, Сердюк відповів: "Ця інформація буде оприлюднена. Цей задум був у багатьох людей у багатьох містах. Ми оприлюднимо відомості, коли побачимо належну реакцію Генпрокуратури".

За його словами, замахів було декілька, зокрема, в результаті одного з них був поранений водій Януковича.

Разом з тим Сердюк зазначив, що кримінальну справу за фактом події було порушено, але до кінця не доведено.

Окрім того адвокат Януковича заявив, що інформація про наявність і арешт рахунків Януковича закордоном, в тому числі у Швейцарії - є неправдивою. 

"Це повністю неправдива інформація. Я спростовую інформацію про наявність рахунків та коштів на рахунках за кордоном, будь-яких рахунків, я спростовую інформацію про арешт. Це не офіційна інформація. Я спростовую, що у Віктора Януковича є рахунки за кордоном. Адвокатська компанія, яка займається цим питанням в Англії, отримала офіційні відповіді. Якщо вам цікаво, ці відповіді ми зможемо передати від органів, в тому числі Швейцарії, і 40 інших країн світу, про відсутність будь-яких рахунків", - заявив Сердюк. 

Як відомо, 28 листопада під час допиту у Святошинському райсуді Києва шляхом відеоконференції Янукович заявив, що нова влада мала б розслідувати замахи на його життя з боку "радикалів".

Теми: Янукович Майдан
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Коментарі — 2
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IP: 5.199.238.---neham10.12.2016 18:33
Знову яйцями?
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IP: 94.178.100.---vurobnuk10.12.2016 18:02
Й чим на Хама махали ?
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