Горбатюк: події в Одесі 2 травня має розслідувати єдина слідча група

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Субота, 10 грудня 2016, 19:15

Начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк наполягає на створенні єдиної слідчої групи для розслідування масових заворушень в Одесі, що призвели до загибелі 48 людей 2 травня 2014 року.

Про це він заявив на прес-конференції в Одесі увечері 9 грудня, передає УНІАН.

Він пояснив, що розслідування зазначених подій здійснюється слідчими органами різних правоохоронних структур. Безпосередньо масові заворушення розслідують фахівці ГУ Нацполіції в Одеській області, правомірність дій правоохоронців під час заворушень - Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури, а розслідування щодо посадових осіб ГУ ДСНС в області проводить Головне слідче управління Нацполіції України.

"Це не зовсім правильно з точки зору побудови роботи з проведення комплексного розслідування. Було б важливо всі ці зусилля об'єднати для того, щоб максимально скоординувати свою діяльність", - підкреслив Горбатюк.

Він зазначив, що неодноразово звертався з цією пропозицією до вищого керівництва. Однак питання поки залишається не вирішеним.

За його словами, слідство також встановлює, чи мав місце факт впливу на події в Одесі "якоїсь третьої сили, в тому числі, представників інших держав".

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

В даний час у Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (в тому числі двоє росіян), щодо інших обрані інші запобіжні заходи.

Теми: Одеса Генпрокуратура
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