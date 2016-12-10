Джемілєв: в обміні незаконно арештованих в РФ українців є щось аморальне

Народний депутат Мустафа Джемілєв вважає журналіста Романа Сущенка політичним заручником і не сумнівається в його звільненні.

"Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб його звільнити. Він має знати, що питання його звільнення не залежатиме від якихось рішень судів. Він - політичний заручник. Тому ми бажаємо йому терпіння, стійкості. А то, що ми його звільнимо, нехай у нього не буде жодних сумнівів", - сказав Джемілєв у коментарі "Укрінформу".

За його словами, обмін Сущенка залежатиме від того, чи "є обмінний матеріал". При цьому він підкреслив, що "потрібно шукати й інші методи", оскільки в обміні українських громадян на російських бандитів є "щось аморальне".

"Взагалі, у цьому я бачу щось аморальне, тому що ми звільняємо затятих бандитів, терористів в обмін на абсолютно невинних людей. Це, по-перше, стимулює бандитів, тому що вони думають, що якщо попадуться, то їх все одно звільнять. А для Путіна нічого не варто ще десяток або сотню людей заарештувати і тримати їх у заручниках", - пояснив Джемілєв.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту.