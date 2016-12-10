Лещенко показав переписку Онищенка з Кононенком на 7 млн грн

Народний депутат Сергій Лещенко в ефірі "Шустер LIVE" у п'ятницю оприлюднив смс-переписку між нардепом-втікачем Олександром Онищенком і нардепом Ігорем Кононенком щодо поставок газу на "Центренерго".

"Ціна однієї цієї смски, виходячи з розрахунків, 7 мільйонів гривень", - написав Лещенко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляло раніше видання Kyiv Post, Онищенко показав їм цю переписку.

Смс-переписка, оприлюднена Лещенком

Онищенко заявив, що платив Кононенку по 2000 грн за кожну тисячу кубометрів газу, поставленого на державні підприємства.

Як пишуть "Наші гроші", у справі щодо розкрадань у системі "Укргазвидобування", за якою Онищенко є підозрюваним, згадується фірма "Газтранспроект", яка у 2015 році була обрана постачальником газу для "Центренерго" без відкритих торгів.

У той період бізнес-партнер президента Ігор Коненко вже став народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".

"Центренерго" у березні 2015 року уклало угоду з "Газтранспроектом" на суму 194,63 млн грн. Було замовлено 19 млн кубометрів газу по 10 244 грн. за тисячу кубометрів з постачанням впродовж року. Це майже вдвічі дорожче від граничної ціни газу для промисловості, встановленої НКРЕКП на літо 2015 року – 6 600 грн.

Таким чином вказані Онищенком 2000 грн становлять близько 20% від закупівельної ціни "Центренерго".

Засновником і директором ТОВ "Газтранспроект" був Юрій Смаглюк. За даними НАБУ, Онищенко залучив його до злочинної діяльності.

"Смаглюку Ю.М. передбачалось виконувати роль фактичного директора суб’єкта господарювання, створеного з метою прикриття незаконної діяльності та стати формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, а також використовуючи надані йому повноваження керівника підприємства, проводити подальшу реалізацію природного газу промисловим споживачам України за ринковими цінами", – йдеться у поданні на арешт Онищенка, підписаному головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

Повідомлялось, що фірми Онищенка викупали газ на фіктивних аукціонах по 2400 гривень за тисячу кубометрів, а потім перепродувало по ринковій ціні 6 900 грн.

За даними "ЛІГАБізнесІнформ", фірма "Газтранспроект" також вела справи з Одеським припортовим заводом. Було оприлюднено проект угоди між фірмою та ОПЗ на поставку газу на державний завод по давальницькій схемі. Вона передбачає, що у другому півріччі 2015 року майже вся робота ОПЗ мала вестись на газі "Газтранспроекту", і саме цій фірмі мала належати вся отримана з цього газу продукція – аміак та карбамід.

За даними "Ліги", "Газтранспроект" тримало рахунки у "Діамантбанку" Давида Жванії. Бізнес-партнер Жванії Сергій Перелома торік став замголови правління "Нафтогазу України", а цього року очолив наглядову раду Одеського припортового заводу. Після цього у ЗМІ і з'явився проект угоди ОПЗ і "Газтранспроекту". Проти Переломи було порушено справу.

У березні 2016 року по "Газтранспроекту" було порушено справу про банкрутство. Фірму переписали на Андрія Рассихіна з непідконтрольної Україні Горлівки.