НАБУ пропонує НАЗК "бартер"

НАБУ готове надати співробітникам НАЗК доступ до своїх баз даних, але очікує, що в агентстві співробітникам НАБУ також нададуть повний доступ до реєстру електронних декларацій.

Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив глава НАБУ Артем Ситник.

За його словами, в структурі бюро для представників НАЗК вже створені робочі місця для праці з базами даних, але в агентстві вимагають можливості отримувати доступ до інформації НАБУ самостійно.

"Ми хочемо (а це ще й передбачено законом), щоб вони відрядили своїх співробітників, які б отримали ключі доступу і входили б як працівники НАЗК у відрядженні до НАБУ. Ми відповідаємо за збереження персональних даних, і кожен вхід у базу даних фіксується. Ми їх кличемо, але вони хочуть, щоб доступ до цих баз ми "протягли" в НАЗК. Самі вони зараз не мають можливості проводити ці перевірки, а ми кажемо, що найефективніший спосіб перевірок — використання цих баз", – зауважив Ситник.

Глава бюро публічно звернувся до НАЗК із закликом забезпечити йому можливість повного доступу до декларацій.

"Я хотів би публічно заявити, що ми надаємо їм робочі місця і бази, але нехай вони дадуть можливість реалізувати наші компетенції щодо декларацій. Бо ми маємо доступ до е-декларацій на сайті НАЗК у такому ж вигляді, як звичайний громадянин. Повірте, це зовсім не сприяє роботі", – підкреслив він.

Раніше Ситник заявляв, що Нацагентство з питань запобігання корупції не надало Національному антикорупційному бюро повного доступу до електронних декларацій чиновників.

У той же час, НАБУ відкрило три кримінальні провадження на підставі аналізу електронних декларацій. Як повідомляє прес-служба НАБУ, відкриті кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 і 3 ч. ст. 368-2 КК України) відносно двох народних депутатів і одного судді.