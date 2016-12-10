На адмінкордоні від РФ вимагали повернути Крим і звільнити політв'язнів

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Субота, 10 грудня 2016, 21:51

Біля контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чонгар" на адмінкордоні з Кримом відбулася акція "Крим - територія безправ'я", присвячена міжнародному дню прав людини.

Як повідомляє "Крим.Реаліі", представники громадськості пройшли ходою до адміністративного кордону з українськими і кримськотатарськими прапорами, в руках присутні несли портрети загиблих, зниклих безвісти під час окупації Криму, а також портрети політичних в'язнів.

Біля КПВВ відбувся мітинг, в ході якого, зокрема, глава регіонального меджлісу Херсонської області Ленур Люманов зачитав текст звернення Меджлісу кримськотатарського народу. Перед присутніми виступив і член Меджлісу Ескендер Барієв.

Учасники заходу скандували "Свободу політв'язням!", "Поверніть батьків дітям!", "Поверніть Крим!", і так далі.

Потім присутні відвідали територію проведення акції з цивільної блокади Криму, де було організовано перегляд документального фільму і семінару з правозахисної тематики.

Міжнародний день прав людини відзначається щороку 10 грудня. У цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини.

До 2014 року в Сімферополі в цей день щорічно проходив мітинг з вимогою відновлення прав кримських татар, як корінного народу Криму. Після анексії Криму російська влада заборонила проведення цих зборів.

Теми: Крим
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